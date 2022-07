Atletica | Massimo Stano | “Non mi sono sfondato di hamburger Agli Europei senza pressioni | ora vado in Abruzzo”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Nella sua gara, ai recentissimi Mondiali statunitensi dileggera, il marciatore puglieseè riuscito a seminare tutti, ma proprio tutti, sui trentacinque chilometri 100% asfalto macinati ad Eugene e dintorni, tando il traguardo per primo (di nuovo, dopo lo strepitoso exploit olimpico di Tokyo nella 20 km) e riportando in Italia l’oro iridato a ben diciannove anni di distanza da quello parigino firmato nell’asta da Giuseppe Gibilisco. Abbiamo intercettato e bloccato last minute il simpatico fuoriclasse pugliese, per una veloce chiacchierata telefonica, a qualche ora dall’imbarco sull’aereo che lo riconsegnerà alle braccia amorevoli della madrepatria, pronte a ri-lanciare la sua marcia travolgente verso nuovi esaltanti trionfi tinti di verde, bianco e rosso. Era l’alba di un nuovo giorno negli ...

Non ci sono al momento ulteriori informazioni ufficiali riportate dai canali della Federazione che ha completato con il successo diStano la spedizione statunitense. Ricordiamo infatti l'acuto dell'italiano nei 35km di marcia a pochi mesi dall'oro olimpico nei 20km.... nonostante la prudenza del direttore tecnico Antonio La Torre, l'Italia dell'arrivava con ... Ma nemmeno un anno più tardi, tornare dalla spedizione americana con il solo trionfo di...Marcell Jacobs proseguirà la riabilitazione dall'infortunio che gli ha impedito di lottare per il titolo dei 100 metri ai Mondiali di atletica di Eugene ... a carico del grande adduttore destro".