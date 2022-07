Atletica | Marcell Jacobs ha una lesione al grande adduttore destro Europei in dubbio

(Di lunedì 25 luglio 2022)si è sottoposto questa mattina a Roma ad una risonanza magnetica che ha accertato la presenza degli esiti di una, valutabile tra il primo ed il secondo grado in fase riparativa, a carico del. Il campione del mondo olimpico dei cento metri si è recato nella capitale ed ha effettuato l’esame presso l’Istituto di Scienza dello sport. L’incontro con i medici segue il rientro della stella azzurra nel ‘Bel Paese’ dopo i Mondiali didi Eugene (USA). Dopo una prima riabilitazione negli Stati Uniti d’America al termine della batteria dei 100 metri disputata dall’atleta, lo staff tecnico della squadra italiana ha previsto per il nostro connazionale un percorso riabilitativo che seguirà l’atleta fino al completamento della ...

Jacobs deve continuare a curarsi. Il campione olimpico dei 100 metri , che ha dato forfait prima della semifinale dei Mondiali di Eugene , si è sottoposto a una risonanza magnetica in ...Non ci sono al momento ulteriori informazioni ufficiali riportate dai canali della Federazione che ha completato con il successo di Massimo Stano la spedizione statunitense. Ricordiamo infatti l'acuto ...Dopo la risonanza magnetica che ha confermato una lesione all'adduttore, il campione olimpico proseguirà la riabilitazione: non c'è, però, una data di rientro precisa.