Atletica, l’Italia corona un Mondiale da 8 in pagella: Stano e Vallortigara al top, il cuore di Tamberi, la sfortuna di Jacobs (Di lunedì 25 luglio 2022) l’Italia archivia i Mondiali 2022 di Atletica leggera in maniera estremamente positiva: l’oro di Massimo Stano nella 35 km di marcia, il bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto, dieci finalisti (da ricordare i quarti posti di Gianmarco Tamberi, Sara Fantini, Andrea Dallavalle), 19mo posto nel medagliere e 12mo posto nella classifica a punti (39 punti), 2 record nazionali. Una rassegna iridata che merita un voto nei pressi dell’8 per la nostra Nazionale, ai migliori riscontri in termini di risultati degli ultimi 19 anni. Dopo i fasti memorabili delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (5 medaglie d’oro) si è tornati sulla terra, ma senza crolli fragorosi (anzi!): l’apoteosi ai cinque cerchi resta un’eccezione meravigliosa che siamo lieti di aver vissuto, una competizione in cui tutti i pianeti si sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022)archivia i Mondiali 2022 dileggera in maniera estremamente positiva: l’oro di Massimonella 35 km di marcia, il bronzo di Elenanel salto in alto, dieci finalisti (da ricordare i quarti posti di Gianmarco, Sara Fantini, Andrea Dallavalle), 19mo posto nel medagliere e 12mo posto nella classifica a punti (39 punti), 2 record nazionali. Una rassegna iridata che merita un voto nei pressi dell’8 per la nostra Nazionale, ai migliori riscontri in termini di risultati degli ultimi 19 anni. Dopo i fasti memorabili delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (5 medaglie d’oro) si è tornati sulla terra, ma senza crolli fragorosi (anzi!): l’apoteosi ai cinque cerchi resta un’eccezione meravigliosa che siamo lieti di aver vissuto, una competizione in cui tutti i pianeti si sono ...

ilPostSport : Erano quasi vent'anni che l'Italia non vinceva un oro ai Mondiali di atletica: ci ha pensato Massimo Stano, già cam… - pepenoce : RT @QuelGiornale: ?? L'EDIZIONE DEL 25 LUGLIO 2022 ?? #QuelGiornaleCheParlaDiSport #Sport #LeTourDeFrance #MagliaGialla #Ciclismo #Vingegaar… - a_autieri : Nel mondo: finisce il Tour più bello da decenni, parte quello femminile, giornata decisiva per la F1 con Leclerc a… - zazoomblog : Medagliere Mondiali atletica 2022: Italia 19ma con l’oro di Stano davanti a Germania Francia e Spagna -… - infoitsport : Mondiali di atletica, primo oro per l’Italia: Massimo Stano trionfa nella 35 km di marcia -