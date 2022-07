Atletica, la 4×400 femminile chiude i Mondiali dell’Italia: settimo posto per Folorunso e compagne (Di lunedì 25 luglio 2022) L’Italia ha concluso la sua avventura ai Mondiali 2022 di Atletica leggera con il settimo posto conquistato dalla 4×400 femminile. Le azzurre sono riuscite a tenere botta sulla pista di Eugene (Oregon, USA), battagliando nel gruppetto alle spalle delle tre formazioni che sono poi salite sul podio. Le nostre portacolori hanno tagliato il traguardo con il tempo di 3:26.45. Anna Polinari è stata brava al lancio, Ayomide Folorunso si è prodigata di un buon giro di pista, Virginia Troiani e Alice Mangione hanno saputo difendersi brillantemente. Annunciato dominio degli USA con Taitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson, Sydney McLaughlin. Sul podio anche la Giamaica (3:20.74) e la Gran Bretagna (3:22.64). Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) L’Italia ha concluso la sua avventura ai2022 dileggera con ilconquistato dalla. Le azzurre sono riuscite a tenere botta sulla pista di Eugene (Oregon, USA), battagliando nel gruppetto alle spalle delle tre formazioni che sono poi salite sul podio. Le nostre portacolori hanno tagliato il traguardo con il tempo di 3:26.45. Anna Polinari è stata brava al lancio, Ayomidesi è prodigata di un buon giro di pista, Virginia Troiani e Alice Mangione hanno saputo difendersi brillantemente. Annunciato dominio degli USA con Taitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson, Sydney McLaughlin. Sul podio anche la Giamaica (3:20.74) e la Gran Bretagna (3:22.64). Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL

Atletica, Antonio La Torre: 'Torniamo cacciatori, emersa la consistenza del patrimonio post - olimpico. Fallito con la 4x100' Ho ammirato invece il temperamento della 4 400 donne e ho apprezzato che le tre staffette rimaste fuori dalla finale a Tokyo qui siano entrate ". Atletica, i numeri dell'Italia ai Mondiali 2022: 1 oro, 2 medaglie, 10 finalisti e boom di punti. Azzurri a testa alta NUMERI DELL'ITALIA AI MONDIALI 2022 Piazzamento nel medagliere da definire (2 medaglie: 1 oro, 1 argento) 11mo/12mo posto nella classifica a punti (37 punti , in attesa della 4 400 femminile) 2 medaglie: Oro di Massimo Stano nella 35 km di marcia Bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto Ho ammirato invece il temperamento delladonne e ho apprezzato che le tre staffette rimaste fuori dalla finale a Tokyo qui siano entrate ".NUMERI DELL'ITALIA AI MONDIALI 2022 Piazzamento nel medagliere da definire (2 medaglie: 1 oro, 1 argento) 11mo/12mo posto nella classifica a punti (37 punti , in attesa dellafemminile) 2 medaglie: Oro di Massimo Stano nella 35 km di marcia Bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto