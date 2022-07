SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI EUGENE, JACOBS NON CORRERÀ LA SEMIFINALE 100 M L'azzurro ha dato forfait per un problem… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica: Jacobs prosegue il percorso di riabilitazione - apetrazzuolo : Atletica: Jacobs prosegue il percorso di riabilitazione - napolimagazine : Atletica: Jacobs prosegue il percorso di riabilitazione - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Jacobs prosegue nel percorso riabilitativo -

Marcellsta lavorando per rientrare in forma e incantare ancora il pubblico internazionale dell'. Il velocista italiano, due volte oro olimpico ai Giochi di Tokyo, ha saltato buona parte degli ...Per l'olimpionico lesione tra primo e secondo grado del grande adduttore destro ROMA - Il campione olimpico dei 100 metri Marcellsi è sottoposto questa mattina a Roma, presso l'Istituto di Scienza dello sport, a una risonanza magnetica che ha accertato la presenza degli esiti di una lesione, valutabile tra il primo ed il ...Per l'olimpionico lesione tra primo e secondo grado del grande adduttore destro ROMA (ITALPRESS) - Il campione olimpico dei 100 metri Marcell ...Il campione olimpico dei 100 metri ha subito una lesione a carico del grande adduttore destro. Lo staff azzurro mira alla completa guarigione ...