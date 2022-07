Atletica, Jacobs prosegue la riabilitazione: lesione al grande adduttore destro (Di lunedì 25 luglio 2022) Marcell Jacobs sta lavorando per rientrare in forma e incantare ancora il pubblico internazionale dell’Atletica. Il velocista italiano, due volte oro olimpico ai Giochi di Tokyo, ha saltato buona parte degli ultimi eventi a causa di problemi fisici; in particolare, per via di un guaio all’altezza del grande adduttore destro, l’atleta è stato costretto ad abbandonare l’idea di brillare ai Mondiali di Eugene. Dopo degli accertamenti diagnostici, recenti, Jacobs ha constatato la presenza di una lesione tra il primo e il secondo grado alla zona sopra menzionata; lo staff sanitario Fidal, come riportato sul sito ufficiale della Federazione, ha disposto la prosecuzione del suddetto percorso di riabilitazione fisica in vista di nuovi obiettivi. ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Marcellsta lavorando per rientrare in forma e incantare ancora il pubblico internazionale dell’. Il velocista italiano, due volte oro olimpico ai Giochi di Tokyo, ha saltato buona parte degli ultimi eventi a causa di problemi fisici; in particolare, per via di un guaio all’altezza del, l’atleta è stato costretto ad abbandonare l’idea di brillare ai Mondiali di Eugene. Dopo degli accertamenti diagnostici, recenti,ha constatato la presenza di unatra il primo e il secondo grado alla zona sopra menzionata; lo staff sanitario Fidal, come riportato sul sito ufficiale della Federazione, ha disposto la prosecuzione del suddetto percorso difisica in vista di nuovi obiettivi. ...

