Atletica, i numeri dell’Italia ai Mondiali 2022: 1 oro, 2 medaglie, 10 finalisti e boom di punti. Azzurri a testa alta (Di lunedì 25 luglio 2022) L’Italia si è distinta ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. La nostra Nazionale ha conquistato due medaglie a Eugene (Oregon, USA): l’oro di Massimo Stano nella 35 km di marcia e il bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto. Il Bel Paese ha portato a casa ben dieci finali, ovvero i piazzamenti nelle migliori otto posizioni: oltre ai podi spiccano i quarti posti di Gianmarco Tamberi, Sara Fantini, Andrea Dallavalle e la quinta piazza di Emmanuel Ihemeje. L’Italia ha così concluso non lontana dalla top-10 nel medagliere e a ridosso delle dieci posizioni di lusso nella classifica a punti, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione i piazzamenti nelle prime otto posizioni (8 punti per la vittoria, 7 per il secondo posto e via dicendo). Si tratta di risultati ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 luglio 2022) L’Italia si è distinta aidileggera. La nostra Nazionale ha conquistato duea Eugene (Oregon, USA): l’oro di Massimo Stano nella 35 km di marcia e il bronzo di Elena Vallortigara nel salto in alto. Il Bel Paese ha portato a casa ben dieci finali, ovvero i piazzamenti nelle migliori otto posizioni: oltre ai podi spiccano i quarti posti di Gianmarco Tamberi, Sara Fantini, Andrea Dallavalle e la quinta piazza di Emmanuel Ihemeje. L’Italia ha così concluso non lontana dalla top-10 nelre e a ridosso delle dieci posizioni di lusso nella classifica a, ovvero la graduatoria che tiene in considerazione i piazzamenti nelle prime otto posizioni (8per la vittoria, 7 per il secondo posto e via dicendo). Si tratta di risultati ...

