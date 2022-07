Assegno unico, nuova modalità per fare domanda: come funziona (Di lunedì 25 luglio 2022) C’è una nuova modalità di richiesta per l’Assegno unico. Nell’ambito della strategia di innovazione tecnologica prevista dal PNRR, l’Inps ha implementato la possibilità di inviare e consultare la domanda per l’Assegno unico sull’applicazione INPS Mobile per smartphone e tablet. Si accede tramite le credenziali SPID o CIE. Senza autenticazione, è anche possibile accedere alla funzione di simulazione dell’importo dell’Assegno unico in base ad Isee, numero di figli e condizioni del nucleo familiare. Assegno unico, le modalità per fare domanda Ricordiamo che l’Assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 luglio 2022) C’è unadi richiesta per l’. Nell’ambito della strategia di innovazione tecnologica prevista dal PNRR, l’Inps ha implementato la possibilità di inviare e consultare laper l’sull’applicazione INPS Mobile per smartphone e tablet. Si accede tramite le credenziali SPID o CIE. Senza autenticazione, è anche possibile accedere alla funzione di simulazione dell’importo dell’in base ad Isee, numero di figli e condizioni del nucleo familiare., leperRicordiamo che l’e universale per i figli a carico è un sostegno ...

Mingucc : RT @paolocristallo: Giudicate #Conte per quello che ha fatto (Recovery fund, Superbonus 110%, Rdc, taglio cuneo fiscale, riconoscimento ex… - GPlini : RT @paolocristallo: Giudicate #Conte per quello che ha fatto (Recovery fund, Superbonus 110%, Rdc, taglio cuneo fiscale, riconoscimento ex… - tollerandtoller : RT @paolocristallo: Giudicate #Conte per quello che ha fatto (Recovery fund, Superbonus 110%, Rdc, taglio cuneo fiscale, riconoscimento ex… - vitaste : RT @paolocristallo: Giudicate #Conte per quello che ha fatto (Recovery fund, Superbonus 110%, Rdc, taglio cuneo fiscale, riconoscimento ex… - ParliamoDiNews : Assegno unico ai genitori non sposati e non conviventi: è un diritto riceverlo? #EspertoRisponde #25luglio -