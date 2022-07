Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 24 luglio 2022 (Di lunedì 25 luglio 2022) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 24 luglio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il documentario Mi chiamo Francesco Totti ha totalizzato in media 1840 spettatori (14.29% di share); su Canale5 il film The Ride – Storia di un campione si è portato a casa 1566 spettatori (share 12.18%). Su Italia1 lo speciale Le Iene Presentano: Paola Catanzaro, da mistico a showgirl ha ottenuto 853 spettatori (8.96%); su Rai2 l’episodio della serie 9-1-1 ha avuto 1042 spettatori (7.47%) e quello di 9-1-1 Lone Star 1167 (8.58%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 803 spettatori (6.22%). Su Rete4 il film Caccia al tesoro ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 25 luglio 2022)TV: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il documentario Mi chiamo Francesco Totti ha totalizzato in media 1840 spettatori (14.29% di share); su Canale5 il film The Ride – Storia di un campione si è portato a casa 1566 spettatori (share 12.18%). Su Italia1 lo speciale Le Iene Presentano: Paola Catanzaro, da mistico a showgirl ha ottenuto 853 spettatori (8.96%); su Rai2 l’episodio della serie 9-1-1 ha avuto 1042 spettatori (7.47%) e quello di 9-1-1 Lone Star 1167 (8.58%), mentre su Rai3 il programma Kilimangiaro Estate ha intrattenuto 803 spettatori (6.22%). Su Rete4 il film Caccia al tesoro ...

occhio_notizie : Ascolti tv, domenica 24 luglio 2022: Mi chiamo Francesco Totti vince contro The Ride – Storia di un campione… - ParliamoDiNews : Ascolti tv sabato 24 luglio 2022: Mi chiamo Francesco Totti, The Ride, Le Iene, dati Auditel e share… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 24 luglio 2022: Mi chiamo Francesco Totti The Ride Le Iene dati Auditel e share - #Ascolti… - CorriereCitta : Ascolti tv sabato 24 luglio 2022: Mi chiamo Francesco Totti, The Ride, Le Iene, dati Auditel e share - Anna37050041 : @TV_Italiana Vi ringrazio per questo proprio perché avete riportato solo i dati con assoluta imparzialità. Io ho c… -