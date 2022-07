Ascolti TV 24 luglio 2022, domenica doppiamente fiacca per Reazione a Catena (Di lunedì 25 luglio 2022) domenica così così per i palinsesti Rai e Mediaset che hanno dovuto fare i conti con dei bassi Ascolti tv. In prima serata ci ha pensato un film incentrato su Francesco Totti a spopolare sul primo canale della tv di Stato. Nel preserale si segnala il calo di audience del game show condotto da Marco Liorni. Questa volta Reazione a Catena a potuto festeggiare una vittoria? I Monelli si sono riconfermati campioni? Ascolti TV ieri 24 luglio, si infiamma Rai 1 con il film su Totti Un film documentario ha infiammato le serate di 1.84 milioni di spettatori, ragguagliando uno share del 14.3%. Si tratta di ‘Mi chiamo Francesco Totti'. Con questo film, Rai 1 è riuscita a raggiungere la più ampia platea di utenti, superando la rete rivale. Canale 5, infatti, ha ottenuto visibilità da parte di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 25 luglio 2022)così così per i palinsesti Rai e Mediaset che hanno dovuto fare i conti con dei bassitv. In prima serata ci ha pensato un film incentrato su Francesco Totti a spopolare sul primo canale della tv di Stato. Nel preserale si segnala il calo di audience del game show condotto da Marco Liorni. Questa voltaa potuto festeggiare una vittoria? I Monelli si sono riconfermati campioni?TV ieri 24, si infiamma Rai 1 con il film su Totti Un film documentario ha infiammato le serate di 1.84 milioni di spettatori, ragguagliando uno share del 14.3%. Si tratta di ‘Mi chiamo Francesco Totti'. Con questo film, Rai 1 è riuscita a raggiungere la più ampia platea di utenti, superando la rete rivale. Canale 5, infatti, ha ottenuto visibilità da parte di ...

