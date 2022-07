Articolo Nyt su Meloni, l’autore sbugiarda il Corriere: “Lunga stabilità garantita da Draghi? Mai detto, non hanno letto il mio pezzo” (Di lunedì 25 luglio 2022) Non si placano le polemiche dopo l’editoriale pubblicato dal New York Times nel quale l’autore ripercorre l’ascesa di Fratelli d’Italia indicandola come la formazione che guiderà un futuro governo di destra in Italia dando il via a un trend che sarà replicato in altri Paesi europei. Ma a far parlare non sono solo le risposte che arrivano dal partito di Giorgia Meloni, che non sono affatto mancate, bensì anche l’intervento dell’autore del testo, il britannico David Broder, che polemizza con il Corriere della Sera, reo di avergli attribuito affermazioni che, in realtà, non sono contenute nel testo del suo editoriale. Il Corriere cites me saying that Draghi brought “enduring stability” (“parla della «Lunga stabilità» garantita dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Non si placano le polemiche dopo l’editoriale pubblicato dal New York Times nel qualeripercorre l’ascesa di Fratelli d’Italia indicandola come la formazione che guiderà un futuro governo di destra in Italia dando il via a un trend che sarà replicato in altri Paesi europei. Ma a far parlare non sono solo le risposte che arrivano dal partito di Giorgia, che non sono affatto mancate, bensì anche l’intervento deldel testo, il britannico David Broder, che polemizza con ildella Sera, reo di avergli attribuito affermazioni che, in realtà, non sono contenute nel testo del suo editoriale. Ilcites me saying thatbrought “enduring stability” (“parla della «dal ...

