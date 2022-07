leggoit : #Argentario, primo indagato per l'incidente tra lo yacht e la barca a vela - tusciaweb : Incidente all’Argentario, indagato il conducente del motoscafo Porto Santo Stefano - Ci sarebbe un primo indagato… - diTerralba : Stasera al Tg1 il primo servizio video era sull’incidente nautico all’Argentario (avvenuto ieri)… Un tg da tv local… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Incidente nautico Argentario: aperto un fascicolo della Procura di Grosseto. La ricostruzione della Guardi… - paolopicone70 : #BreakingNews Incidente nautico Argentario: aperto un fascicolo della Procura di Grosseto. La ricostruzione della G… -

Svolta nelle indagini sull'incidente dello yacht nell'Argentario. Ci sarebbe un indagato sullo scontro fra un motoscafo e una barca a vela, avvenuto sabato scorso fra l'Argentario e l'Isola del Giglio, nel quale è morto un uomo e una donna risulta dispersa. A finire nel registro degli indagati è stato il conducente del grosso motoscafo, con quattro danesi a bordo.