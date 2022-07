Argentario, lo yacht dei danesi fa strage di velisti romani: cosa è emerso, l'orrore (Di lunedì 25 luglio 2022) Dall'elicottero dei soccorsi che sorvolava quello specchio di mar Tirreno, di fronte a Porto Ercole e all'Argentario, a pochissima distanza dalle acque che hanno circondato il relitto della Costa Concordia nel 2012, sabato sera e ieri mattina, lo vedevi subito. D'altronde non c'era nulla attorno. Notavi solo quello yacht. Mezzo riverso, mezzo incrinato. Con un gommone rosso della Capitaneria di porto davanti. È il giorno dopo la tragedia: il giorno dopo lo scontro assurdo, in un sabato pomeriggio di fine luglio, sotto il sole caldissimo di un'estate inclemente, con il mare calmo (ironia della sorte) e la visibilità buona, tra un'imbarcazione a motore e una barca a vela. L'impatto. Il rumore che qualcuno spergiura di averlo sentito anche dalla terraferma. E un bilancio drammatico: un uomo morto (il cui cadavere è stato recuperato) e una donna dispersa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Dall'elicottero dei soccorsi che sorvolava quello specchio di mar Tirreno, di fronte a Porto Ercole e all', a pochissima distanza dalle acque che hanno circondato il relitto della Costa Concordia nel 2012, sabato sera e ieri mattina, lo vedevi subito. D'altronde non c'era nulla attorno. Notavi solo quello. Mezzo riverso, mezzo incrinato. Con un gommone rosso della Capitaneria di porto davanti. È il giorno dopo la tragedia: il giorno dopo lo scontro assurdo, in un sabato pomeriggio di fine luglio, sotto il sole caldissimo di un'estate inclemente, con il mare calmo (ironia della sorte) e la visibilità buona, tra un'imbarcazione a motore e una barca a vela. L'impatto. Il rumore che qualcuno spergiura di averlo sentito anche dalla terraferma. E un bilancio drammatico: un uomo morto (il cui cadavere è stato recuperato) e una donna dispersa ...

