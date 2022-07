Argentario, lo yacht dei 25enni a tutta velocità contro la barca a vela. Ipotesi choc: 'C'era il pilota automatico' (Di lunedì 25 luglio 2022) Si parte dall'Sos via radio, alla sala operativa della capitaneria di porto per ricostruire la dinamica dell' incidente dell' Argentario di sabato sera . L'allarme è arrivato alle ore 17,25 in punto. ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022) Si parte dall'Sos via radio, alla sala operativa della capitaneria di porto per ricostruire la dinamica dell' incidente dell'di sabato sera . L'allarme è arrivato alle ore 17,25 in punto. ...

Corriere : «Quella barca come un missile». Scontro yacht-barca a vela, il giallo del pilota automatico - Luxgraph : «Quella barca come un missile». Scontro yacht-barca a vela all’Argentario, il giallo del pilota automatico… - larcisiciliano : ??1/2 Il Corriere continua a chiamare motoscafo lo yacht d oltre 20 metri Ke ha sfondato e quasi mandato a picco un… - larattaenzo79 : RT @tempoweb: ?? Campagna d'odio. Contro #Meloni partita la macchina del fango della #sinistra ?? Per #Draghi a #PalazzoChigi il doppio dei c… - marchess88 : Si cerca un disperso dopo la tragedia dell'#argentario e si è scoperto che lo yacht aveva il pilota automatico -