Argentario | lo yacht a tutta velocità contro la barca a vela Ipotesi choc | ' C' era il pilota automatico'

(Di lunedì 25 luglio 2022) Si parte dall'Sos via radio, alla sala operativa della capitaneria di porto per ricostruire la dinamica dell'incidente dell'di sabato sera . L'allarme è arrivato alle ore 17,25 in punto. La ...

Si parte dall'Sos via radio, alla sala operativa della capitaneria di porto per ricostruire la dinamica dell'incidente dell'di sabato sera . L'allarme è arrivato alle ore 17,25 in punto. La voce concitata e interrotta dai singhiozzi dovuti alla tragedia appena avvenuta, chiedeva aiuto perché la barca a vela ......fra gang lo riportano diversi media americani parlando di varie persone che hanno aperto il fuoco se l'ipotesi che loa motore coinvolto Nello scontro ieri pomeriggio davanti all'...Il velista Pedote: con i turisti il traffico aumenta e la gestione è complicata. "L’imbarcazione a vela aveva la precedenza, difficile spostarsi a gran velocità" ...Una barca a vela tranciata in due da uno yacht, un uomo morto, una donna dispersa, quattro feriti e tanti interrogativi da sciogliere. Gli uomini della centrale operativa della direzione marittima di ...