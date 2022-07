infoitinterno : Argentario, l’errore fatale: «Eravamo accecati dal sole». La testimonianza di una donna a bordo del motoscafo -

... non è in alcun modo possibile avallare unprogrammatico ... Tra'altro la disponibilità al pieno utilizzo dell'ex 64° deposito ...farlo proprio adesso che ce ne sarebbe bisogno Come ':...E per ricevere quelle somme di denaro avrebbe 'indotto in... in quel caso veniva contestata'accusa di circonvenzione d'... Monte Carlo, Cannes, Svizzera, Maldive, Dubai,, Ponza. E ...Le verifiche sono state indirizzate, anche per via delle correnti, nell’area a sud del Monte Argentario. Le due barche sono state intanto poste sotto sequestro, quella a vela è stata ormeggiata a ...Secondo le ipotesi lo yacht con a bordo 4 danesi, forse navigando con il pilota automatico inserito, sarebbe finito a forte velocità contro la barca a vela sulla quale c'erano sei persone originarie d ...