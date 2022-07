Arena Santa Lucia, continua il cinema all’aperto: ecco la programmazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Bergamo. continua la programmazione del cinema all’aperto Arena Santa Lucia, a Bergamo nel suggestivo chiostro di via Santa Lucia, 14. In cartellone ci sono i migliori film della stagione per tutti gusti e le età. Tra i primi titoli in programma segnaliamo: ELVIS il film su un mito per tante generazioni del pluripremiato regista Baz Luhrmann (autore tra gli altri di “Moulin rouge” e “Il grande Gatsby”), e ENNIO di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Ennio Morricone. Sono presenti tanti altri titoli d’essai come NOSTALGIA di Mario Martone con Pierfrancesco Favino; IL RITRATTO DEL DUCA, GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY, e LUNANA. continuano anche i classici restaurati della Cineteca di Bologna e del Festival del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Bergamo.ladel, a Bergamo nel suggestivo chiostro di via, 14. In cartellone ci sono i migliori film della stagione per tutti gusti e le età. Tra i primi titoli in programma segnaliamo: ELVIS il film su un mito per tante generazioni del pluripremiato regista Baz Luhrmann (autore tra gli altri di “Moulin rouge” e “Il grande Gatsby”), e ENNIO di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Ennio Morricone. Sono presenti tanti altri titoli d’essai come NOSTALGIA di Mario Martone con Pierfrancesco Favino; IL RITRATTO DEL DUCA, GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY, e LUNANA.no anche i classici restaurati della Cineteca di Bologna e del Festival del ...

