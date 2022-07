Antonella Elia si sposa? Arriva la verità: ecco cosa dice un’amica della showgirl (Di lunedì 25 luglio 2022) ecco giungere un po’ di chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto l’ex ragazza di Non è la Rai, a proposito delle sue nozze con Pietro Delle Piane. Leggiamo insieme l’articolo. Nei giorni scorsi era stato annunciato il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. I due non erano certo passati inosservati a Temptation island 2020. Il format ideato e prodotto da Maria De Filippi. Adesso, sembrerebbe che i due abbiano palesato l’intenzione di sposarsi. In particolare è stato proprio l’attore calabrese a rendere pubblico il suo desiderio di convolare a nozze con la Elia. Al riguardo l’inaspettata nota è stata raccolta da Gossip & TV: “Certo che ci sposeremo presto. Io vorrei sposarla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 luglio 2022)giungere un po’ di chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto l’ex ragazza di Non è la Rai, a proposito delle sue nozze con Pietro Delle Piane. Leggiamo insieme l’articolo. Nei giorni scorsi era stato annunciato il matrimonio trae Pietro Delle Piane. I due non erano certo passati inosservati a Temptation island 2020. Il format ideato e prodotto da Maria De Filippi. Adesso, sembrerebbe che i due abbiano palesato l’intenzione dirsi. In particolare è stato proprio l’attore calabrese a rendere pubblico il suo desiderio di convolare a nozze con la. Al riguardo l’inaspettata nota è stata raccolta da Gossip & TV: “Certo che ci sposeremo presto. Io vorreirla subito o al massimo entro l’anno. Ma per motivi organizzativi lo faremo nel 2023. Sempre che lei ...

