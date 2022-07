Antonella Elia, l’amica la demolisce | Smentite tutte le voci: “Non si farà!” (Di lunedì 25 luglio 2022) Momenti difficili per Antonella Elia. Una stretta amica demolisce tutte le voci sulla soubrette, le sue parole sono vere e proprie lame Antonella Elia (Youtube)Showgirl e attrice italiana, Antonella Elia è conosciuta soprattutto per la sua carriera di successo in alcuni dei principali programmi degli anni Novanta, come Non è la Rai. Oggi si fa vedere soprattutto nei reality show: nel suo palmarés c’è anche una vittoria a L’Isola dei Famosi, nel 2012. Nelle ultime ore, un fervente gossip su di lei ha messo in luce una incredibile novità, nella sua vita. Sembra che tutto vada a gonfie vele e che per la Elia sia uno dei periodi più sereni della sua vita. Un’amica, però, smonta il sogno: a suo dire non è ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 luglio 2022) Momenti difficili per. Una stretta amicalesulla soubrette, le sue parole sono vere e proprie lame(Youtube)Showgirl e attrice italiana,è conosciuta soprattutto per la sua carriera di successo in alcuni dei principali programmi degli anni Novanta, come Non è la Rai. Oggi si fa vedere soprattutto nei reality show: nel suo palmarés c’è anche una vittoria a L’Isola dei Famosi, nel 2012. Nelle ultime ore, un fervente gossip su di lei ha messo in luce una incredibile novità, nella sua vita. Sembra che tutto vada a gonfie vele e che per lasia uno dei periodi più sereni della sua vita. Un’amica, però, smonta il sogno: a suo dire non è ...

