Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposeranno? L' amica racconta la verità

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ancora rumors sul presunto matrimonioe il compagno. Ormai è diventato un must: una volta all'anno i due parlano di nozze. Ma finora nulla di confermato. E' per ...

ParliamoDiNews : Pietro Delle Piane sposa Antonella Elia?/ Un`amica smentisce, è polemica! #AntonellaElia #PietroDellePiane #25luglio - zazoomblog : Antonella Elia: unamica smonta il suo matrimonio con Delle Piane - #Antonella #Elia: #unamica #smonta - 76Patrizio : Pietro Delle Piane, chi è il prossimo marito di Antonella Elia: genitori, film, temptation island - infoitcultura : Pietro Delle Piane, chi è il prossimo marito di Antonella Elia: genitori, film, temptation island - infoitcultura : Antonella Elia e Pietro Delle Piane annunciano le nozze! -

Ancora rumors sul presunto matrimonioe il compagno Pietro Delle Piane . Ormai è diventato un must: una volta all'anno i due parlano di nozze. Ma finora nulla di confermato. E' per questo che, anche ora che le voci si fanno ...e Pietro Delle Piane a cadenza periodica annunciano di essere pronti a sposarsi. Eppure ogni volta che viene dato l'annuncio qualcosa va storto e non si vedono sfilare verso l'altare. ...Ancora rumors sul presunto matrimonio Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane. Ormai è diventato un must: una volta all'anno i due parlano di nozze. Ma finora nulla di ...Pietro Delle Piane e la popolare soubrette si sposeranno presto Interviene un'amica di lei Nei giorni scorsi il noto attore ha rilasciato una lunga ...