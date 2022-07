Annunziata e la gaffe suprematista: “Brunetta basso? Ha occhi azzurri, come le razze superiori” (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug — Davvero peculiare l’ultima puntata di Mezz’ora in più su RaiTre: nel corso della santificazione dell’ex ministro Renato Brunetta, la conduttrice Lucia Annunziata — da principessa delle gaffe qual è — se ne è uscita con una battuta che ha suscitato un comprensibile putiferio mediatico e social: rivolta all’ormai ex ministro della Pubblica Amministrazione, la giornalista ha dichiarato, pensando probabilmente di risultare scherzosa, «però c’ha gli occhi azzurri lei… Una cosa ce l’ha… Delle razze superiori». Annunziata beatifica Brunetta… e poi le scappa la gaffe Brunetta aveva raccontato, con tono sofferto, il dolore patito a causa degli insulti ricevuti — a suo dire — dall’ex fuoco amico ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug — Davvero peculiare l’ultima puntata di Mezz’ora in più su RaiTre: nel corso della santificazione dell’ex ministro Renato, la conduttrice Lucia— da principessa dellequal è — se ne è uscita con una battuta che ha suscitato un comprensibile putiferio mediatico e social: rivolta all’ormai ex ministro della Pubblica Amministrazione, la giornalista ha dichiarato, pensando probabilmente di risultare scherzosa, «però c’ha glilei… Una cosa ce l’ha… Delle».beatifica… e poi le scappa laaveva raccontato, con tono sofferto, il dolore patito a causa degli insulti ricevuti — a suo dire — dall’ex fuoco amico ...

95_addicted : RT @VigilanzaT: Dopo le 'badanti e amanti ucraine' (in tandem con Di Bella), Annunziata fa un'altra gaffe, questa volta sulle 'razze superi… - francornldi : RT @EmiliaBalestri1: Che dire: se chi è affetto da nanismo ha anche gli occhi azzurri può dirsi fortunato. #Annunziata dopo le badanti ucra… - Paroledipaola : RT @EmiliaBalestri1: Che dire: se chi è affetto da nanismo ha anche gli occhi azzurri può dirsi fortunato. #Annunziata dopo le badanti ucra… - robreg1 : RT @VigilanzaT: Dopo le 'badanti e amanti ucraine' (in tandem con Di Bella), Annunziata fa un'altra gaffe, questa volta sulle 'razze superi… - VigilanzaT : Dopo le 'badanti e amanti ucraine' (in tandem con Di Bella), Annunziata fa un'altra gaffe, questa volta sulle 'razz… -