Anna Pettinelli tradita, la sua reazione dopo la notizia è da applausi (Di lunedì 25 luglio 2022) Brutte notizie per Anna Pettinelli che perde uno dei suoi contratti più importanti: la conduttrice radiofonica stupisce tutti Anna Pettinelli (screenshot Witty)Quella che sta per arrivare si prepara ad essere una stagione televisiva diversa per Anna Pettinelli. La nota conduttrice radiofonica, a differenza di quanto accaduto negli scorsi anni, a settembre sembrerebbe essere destinata a non tornare nello studio di Amici di Maria De Filippi. Una voce che si rincorre da ormai diversi mesi e che in queste ore sembrerebbe essersi concretizzata. Alcune indiscrezioni hanno infatti confermato la sua assenza e quella di Veronica Peparini nel corso della prossima edizione del talent. Se da un lato la notizia non è arrivata in modo del tutto inaspettato, dall'altro ha stupito la ...

