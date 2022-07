Anna Pettinelli se ne infischia | Mette a tacere le malelingue: reazione imprevedibile dopo l’annuncio (Di lunedì 25 luglio 2022) dopo le ultime notizie sul suo conto, Anna Pettinelli ha avuto una reazione del tutto inattesa: emerge la sua verità Anna Pettinelli (WittyTV)Amici22 sta per iniziare. Nelle ultime settimane si sono delineati gli ultimi dettagli dello staff dei professori, così che a settembre la nuova edizione del talent show di Maria de Filippi possa ripartire. Il programma è ormai un pilastro dell’intrattenimento targato Mediaset e moltissimi dei cantanti e dei ballerini che circolano oggi anche nelle trasmissioni televisive son nati proprio lì. Nelle ultime ore si è delineato il nuovo team di professori di canto e di ballo che caratterizzerà la prossima edizione. Tra inattesi addii e grandi ritorni, Anna Pettinelli ha avuto una ... Leggi su ck12 (Di lunedì 25 luglio 2022)le ultime notizie sul suo conto,ha avuto unadel tutto inattesa: emerge la sua verità(WittyTV)Amici22 sta per iniziare. Nelle ultime settimane si sono delineati gli ultimi dettagli dello staff dei professori, così che a settembre la nuova edizione del talent show di Maria de Filippi possa ripartire. Il programma è ormai un pilastro dell’intrattenimento targato Mediaset e moltissimi dei cantanti e dei ballerini che circolano oggi anche nelle trasmissioni televisive son nati proprio lì. Nelle ultime ore si è delineato il nuovo team di professori di canto e di ballo che caratterizzerà la prossima edizione. Tra inattesi addii e grandi ritorni,ha avuto una ...

trash_italiano : Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimond… - trash_italiano : ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] - sabry67494248 : RT @aviola59: Che poi una cosa va detta: Anna Pettinelli potrà non piacere a tutti o comunque il suo modo di fare ma in 3 anni ha: -Credut… - 1DcometoItaly : RT @trash_italiano: Svelati i prof di #Amici22: CANTO - Rudy Zerbi - Lorella Cuccarini - Arisa BALLO - Alessandra Celentano - Raimondo To… - japrildaughter : RT @valee_101: Anna Pettinelli, non verrai mai dimenticata #Amici22 -