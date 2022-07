maddai_ : Animalini e influencer: su Instagram non solo cani e gatti #socialclub - leggoit : Animalini e influencer: su Instagram non solo cani e gatti #socialclub #solosuleggo -

leggo.it

E chi un tempo diceva preferisco i cani agli umani, ora potrebbe dire meglio un animalino che un. ...E chi un tempo diceva preferisco i cani agli umani, ora potrebbe dire meglio un animalino che un. ... Animalini e influencer: su Instagram non solo cani e gatti Per gli amanti degli animali lo scrolling è più dolce: nell'ultimo periodo sempre più utenti scelgono di seguire account che condividono video di cani buffi, maialini ...Vagnato è tra gli influencer più seguiti dai giovani: «Vorrei essere un conduttore, ma non istituzionale» Il suo primo pubblico sono stati i parenti, in Calabria. «La domenica, per pranzo ci ritrovava ...