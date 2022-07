Andrea Incontri è il nuovo direttore creativo di Benetton

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 25 luglio 2022) Prosegue il rilancio di, che dopo aver presentato, lo scorso settembre, una capsule collection disegnata da Ghali, annuncia per la prima volta l'arrivo di un. Sarà infattia traghettare il marchio nato nel 1965, verso quello che l'AD del brand Massimo Renon, definisce una «mutazione generazionale, in cui appare urgente la ridefinizione del ruolo sociale della moda e dell’abbigliamento». Mantovano, 49 anni, una laurea in architettura al Politecnico di Milano, con una grande passione verso il design,ha esordito nel 2010 in occasione del concorso ‘Who’s on next? Man’ organizzato da Pitti Immagine, Vogue Italia e Altaroma, in cui è stato proclamato vincitore nella categoria accessori; il designer ha dato vita al proprio brand, messo ...