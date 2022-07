Ancora problemi di salute per Guenda Goria, di nuovo in ospedale: "Non sto benissimo" (Di lunedì 25 luglio 2022) La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è stata da poco operata d'urgenza a causa di una gravidanza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 luglio 2022) La figlia di Amedeoe Maria Teresa Ruta è stata da poco operata d'urgenza a causa di una gravidanza ...

GervasiRaffaele : ..in cui hanno ridotto l’ITALIA con la politica di austerità imposta dall’Unione Europea, deindustrializz.. fin den… - M4r17713ll0 : #Kim non è ancora arrivato perché ci sono dei problemi di natura fiscale - B63246675BryBry : @ultimenotizie Sì sì...come il bonus 110 e ora stanno tutti nella ?? chi è il problema non può risolvere il problema… - MysteryFaith424 : Non mi capita mai di essere intervistata per sti sondaggi, ma dove li fanno? Sospetto nel solito posto alla stessa… - massy11gsxr : Eh già #Letta e la vicinanza e l’interesse ?? ai problemi veri dei cittadini e dei lavoratori ?? e io ancora dovrei d… -