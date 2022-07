Anche Meloni | come tutti i partiti anti-sistema | al governo farà accordi coi poteri forti

elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - fleinaudi : Toh, dopo Renzi, domattina ci si mette anche Ernesto Galli della Loggia. “… inverosimile” considerare Meloni e il s… - marcodimaio : Chissà cosa pensano i popolari europei (a cui fanno riferimento anche @vonderleyen, @EP_President e altri leader di… - stefaniatalpo : RT @PBerizzi: 'M' come matrice, anche. Che poi diventa 'M' come minacce. Grondano da ieri, con valanghe di insulti. Ci penseranno polizia p… - DonatoDAgostino : RT @anubi_matt: ?????? Si legge nel programma di #FDI che “il giovane non potrà + scegliere se lavorare o meno, ma è vincolato ad accettare l… -

...Berlusconi fa quello che puo' ma in realta' sappiamo bene che le politiche saranno quelle die di Salvini. In mezzo c'e' l'alleanza dei moderati che dobbiamo costruire per dare al Paese,...Lo stesso 'desiderio' palesatodall'elettorato dem, il cui 50,4 non gradisce affatto un'alleanza centrista . Intenzioni di voto: l'86% degli elettori del Centrodestra ritiene Giorgiauna ...Pollice in su per l'operato del di Mario Draghi, ma anche per la sua scelta di dimettersi da Presidente del Consiglio. Il base al sondaggio pubblicato oggi da YouTrend, sulla base ...Intervista al politologo Marco Tarchi: "Fratelli d'Italia si fa interprete dei valori conservatori e del rifiuto di questa Ue: se si omologasse ...