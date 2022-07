Anas, incendio su innesto Gra con la Roma-Fiumicino (Di lunedì 25 luglio 2022) – Code, ma le fiamme sono in fase di spegnimento – Sul Grande Raccordo Anulare di Roma si registrano circa 4 km di coda in carreggiata esterna, a causa di un incendio sviluppatosi, per cause da accertare, in corrispondenza del km 61,400, all’innesto con l’autostrada A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino”. L’incendio – che ha interessato parte dello spartitraffico di separazione tra la complanare e la carreggiata esterna – è già in fase di spegnimento. Il personale delle Forze dell’Ordine, del 118 e di Anas, oltre che i Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto. Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) – Code, ma le fiamme sono in fase di spegnimento – Sul Grande Raccordo Anulare disi registrano circa 4 km di coda in carreggiata esterna, a causa di unsviluppatosi, per cause da accertare, in corrispondenza del km 61,400, all’con l’autostrada A91 “-Aeroporto di”. L’– che ha interessato parte dello spartitraffico di separazione tra la complanare e la carreggiata esterna – è già in fase di spegnimento. Il personale delle Forze dell’Ordine, del 118 e di, oltre che i Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto.

