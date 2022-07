Analisi ascolti tv 24 luglio 2022: Totti batte il film sulla BMX. In day time Leclerc sbanda, Verstappen ringrazia e la F1 dal Paul Ricard fa il botto su Sky e Tv8 (Di lunedì 25 luglio 2022) ascolti al top: GP di Francia pay+ free a 3,6 milioni e 31,8%. Tg1 ore 13.30 a 3,616 milioni e 28%, delle 20.00 a 3,321 milioni e 26,23%. Su Rai1 Reazione a catena seconda parte a 2,983 milioni e 25,8%. Tanto sport in tutto l’arco della giornata in griglia domenica 24 luglio, con la Formula 1, il tennis, l’atletica leggera, la pallavolo, il ciclismo in primo piano. In questo contesto, in prima serata Rai 1 ha trasmesso la prima tv del docufilm Mia chiamo Francesco Totti, mentre Canale 5 ha proposto il film The Ride-Storia di un campione, Rai2 ha puntato sui telefilm 9-1-1 e 9-1-1 Lone Star, Rai3 ha proposto la divulgazione para turistica di Kilimangiaro Estate, Italia 1 la replica di Le Iene presentano, Rete4 la commedia Caccia al tesoro, La7 la serie cult Miss ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 25 luglio 2022)al top: GP di Francia pay+ free a 3,6 milioni e 31,8%. Tg1 ore 13.30 a 3,616 milioni e 28%, delle 20.00 a 3,321 milioni e 26,23%. Su Rai1 Reazione a catena seconda parte a 2,983 milioni e 25,8%. Tanto sport in tutto l’arco della giornata in griglia domenica 24, con la Formula 1, il tennis, l’atletica leggera, la pallavolo, il ciclismo in primo piano. In questo contesto, in prima serata Rai 1 ha trasmesso la prima tv del docuMia chiamo Francesco, mentre Canale 5 ha proposto ilThe Ride-Storia di un campione, Rai2 ha puntato sui tele9-1-1 e 9-1-1 Lone Star, Rai3 ha proposto la divulgazione para turistica di Kilimangiaro Estate, Italia 1 la replica di Le Iene presentano, Rete4 la commedia Caccia al tesoro, La7 la serie cult Miss ...

