(Di lunedì 25 luglio 2022) Anaè senzauna delle cantanti più talentuose della nostra musica, ha lasciato la Spagna in cerca di fortuna in Italia La spagnola ha debuttato nel nostro paese con alcuni duetti, nel 2022 ha tentato anche la strada da solista per cercare di aumentare il suo seguito. Anaè nata a Estepona L'articolo Ana, laIlchemusica.it.

Captivus_acm : @FedericoSaltato Ma non sappiamo quando abbia smesso di trombarsi Ana Mena ?? - Captivus_acm : @FedericoSaltato Deve anche tornare a trombarsi Ana Mena - MERCYVISlON : 8. San Marino ???? Mezzanotte - Ana Mena - Simustop : @FinchelftJendal Ana Mena, Auron, Maria C, Lu Don Benito - ehiidemii : @lattealplutonio noi abbiamo bisogno della collab con ana mena adesso -

CheMusica

... che fa sognare sempre con i suoi look e la sua bravura, Alvaro Soler, Topic, Rkomi, La rappresentante di Lista, Gabry Ponte,, Rocco Hunt, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Francesca Michielin, ...Questi gli artisti che si esibiranno nella quarta puntata : Elodie , Alvaro Soler , Topic , Rkomi , La rappresentante di Lista , Gabry Ponte ,, Rocco Hunt , Fedez , Mara Sattei , Tananai , ... Ana Mena, la foto genera grande curiosità | Il dubbio è grande Notizie da Trani Direttore Antonio Quinto. Sul palco saliranno Achille Lauro, Elodie, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Ana Mena, Boomdabash, Annalisa, Noemi, Luigi Strangis, Lda, Aka 7Even, Darin, Fra ...Ana De Armas come starà prendendo il recentissimo matrimonio di Ben Affleck con Jennifer Lopez Se lo chiedono in molti. Per meno di un anno ...