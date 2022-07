AMICI 22: LE GRANDI MANOVRE NELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI. PETTINELLI E PEPARINI LASCIANO (Di lunedì 25 luglio 2022) GRANDI MANOVRE ad Amci 22, lo storico talent show di MARIA De FILIPPI sta per ripartire. Qualche giorno fa è uscita la notizia che Arisa, dopo aver trionfato a Ballando con Le Stelle, approda, o meglio ritorna, NELLA scuderia di MARIA. TvBlog anticipa che dopo l’arrivo di Arisa, sarà proprio quest’ultima a prendere il posto di Anna PETTINELLI e quindi diventerà insegnante di canto. DavideMaggio invece, rivela che anche Veronica PEPARINI lascia la SCUOLA di talento. Al suo posto arriva Emanuel Lo. Emanuel fu prof. di hip hop nel lontano 2016, quindi anche per lui (come per Arisa) sarà un ritorno. Lorella Cuccarini ha confermato che rimane prof. di canto, idem Rudy Zerbi; così come resterà prof. di ballo la Celentano. Non cambia nulla ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 25 luglio 2022)ad Amci 22, lo storico talent show diDesta per ripartire. Qualche giorno fa è uscita la notizia che Arisa, dopo aver trionfato a Ballando con Le Stelle, approda, o meglio ritorna,scuderia di. TvBlog anticipa che dopo l’arrivo di Arisa, sarà proprio quest’ultima a prendere il posto di Annae quindi diventerà insegnante di canto. DavideMaggio invece, rivela che anche Veronicalascia ladi talento. Al suo posto arriva Emanuel Lo. Emanuel fu prof. di hip hop nel lontano 2016, quindi anche per lui (come per Arisa) sarà un ritorno. Lorella Cuccarini ha confermato che rimane prof. di canto, idem Rudy Zerbi; così come resterà prof. di ballo la Celentano. Non cambia nulla ...

