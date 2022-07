Alvino: “De Laurentiis stravede per Raspadori, si è informato con gli agenti” (Di lunedì 25 luglio 2022) Carlo Alvino fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori, attaccante che piace ad Aurelio De Laurentiis. Il giornalista a Radio Goal fa sapere che il profilo di “Raspadori è perfetto per Aurelio De Laurentiis. Il presidente stravede per giocatori come Raspadori, ricchi di talento . È un target che piace molto al presidente che si è messo in contatto con Carnevali. Ma l’amministratore delegato del Sassuolo ha fatto sapere che Raspadori non è in vendita poiché stanno vendendo Scamacca al West Ham“. Alvino poi aggiunge: “De Laurentiis si è messo in contatto anche con gli agenti del calciatore per capire la disponibilità del giocatore, qualora si sbloccasse l’affare col ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 25 luglio 2022) Carlofa il punto sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo, attaccante che piace ad Aurelio De. Il giornalista a Radio Goal fa sapere che il profilo di “è perfetto per Aurelio De. Il presidenteper giocatori come, ricchi di talento . È un target che piace molto al presidente che si è messo in contatto con Carnevali. Ma l’amministratore delegato del Sassuolo ha fatto sapere chenon è in vendita poiché stanno vendendo Scamacca al West Ham“.poi aggiunge: “Desi è messo in contatto anche con glidel calciatore per capire la disponibilità del giocatore, qualora si sbloccasse l’affare col ...

