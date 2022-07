(Di lunedì 25 luglio 2022) Il leader di Azione apre all’asse con il Partito Democratico: “Serve un fronte largo per battere le destre”

... un'larga, senza cinquestelle, puntando su sindaci e amministratori, sia perché si ... Lei è stato ministro di un governo di centrodestra: vuole dare un suggerimento allaleader dello ...Per Calenda un'sull'agenda Draghi. Uno dei punti nevralgici, nervo scoperto dei 5 Stelle che ha contribuito all'apertura della crisi, è il tema dei rigassificatori. "Se il Pd non ... "Alleanza possibile". Calenda si inchina all'ammucchiata di Letta Il leader di Azione apre all’asse con il Partito Democratico: “Serve un fronte largo per battere le destre” “La mia missione è prendere anche i voti del centrodestra correndo da solo, fuori dal campo ...Carlo Calenda ed Emma Bonino correranno insieme alle elezioni del 25 settembre. Nel loro "patto repubblicano" aprono però anche a una possibile alleanza con il Pd. Il leader di Azione e la numero uno ...