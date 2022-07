Allarme violenza | la sinistra tace

(Di lunedì 25 luglio 2022) La situazione sicurezza a Milano "merita attenzione ma non è drammatica" sosteneva non più tardi di dieci giorni fa il sindaco Beppe Sala

matteosalvinimi : Allarme sicurezza a Milano, violenza ormai quotidiana confermata anche dalla Prefettura secondo cui “aumentano i re… - infoitinterno : Allarme violenza. Meloni all'attacco: 'Ora non c'è più tempo da perdere'. Ma la sinistra tace - MucciNino : RT @laVoceAL: La violenza continua, l'allarme di Aiuto alla chiesa che soffre #laVoce - LucienVangon : RT @laVoceAL: La violenza continua, l'allarme di Aiuto alla chiesa che soffre #laVoce - pigi02 : RT @laVoceAL: La violenza continua, l'allarme di Aiuto alla chiesa che soffre #laVoce -

ilGiornale.it

Nessun segno disul corpo senza vita dell'uomo ritrovato stamattina nel baule di un Fiorino a Rovereto, in ... A dare l', una passante che ha visto il portellone aperto. Le indagini sono ......portellone posteriore mezzo aperto e dopo aver osservato all'interno avrebbero lanciato l'. ... Dalle successive verifiche sul corpo non sarebbero emersi segni difisica , fatto che ... Allarme violenza. Meloni all'attacco: "Ora non c'è più tempo da perdere". Ma la sinistra tace La situazione sicurezza a Milano "merita attenzione ma non è drammatica" sosteneva non più tardi di dieci giorni fa il sindaco Beppe Sala ...Più che un incendio: un vero atto intimidatorio ai danni di un'istituzione è andato in scena questa notte a Salve, nel Basso Salento. Attorno alle 4, le fiamme hanno ...