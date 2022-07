Alla faccia della precisione tedesca: il cancelliere Scholz ha gettato nella spazzatura documenti “top secret” (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – Ordinati, precisi, rigorosi. Tre aggettivi che contraddistinguono i tedeschi. Peccato che non tutti corrispondano a questo identikit, a partire dal cancelliere Olaf Scholz. Cosa avrà mai combinato? Ha pensato bene di gettare nella spazzatura documenti governativi che riportavano la scritta “informazioni classificate – per uso ufficiale”. Non è uno scherzo, ma quanto rivelato dal quotidiano Der Spiegel, secondo cui questi importanti documenti sarebbero poi stati trovati dai vicini di casa di Scholz in un bidone. documenti gettati nella spazzatura. “E’ stata la moglie di Scholz” Tra le carte in questione anche alcune riguardanti l’ultimo G7, del mese scorso, con tanto di profili dei leader ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – Ordinati, precisi, rigorosi. Tre aggettivi che contraddistinguono i tedeschi. Peccato che non tutti corrispondano a questo identikit, a partire dalOlaf. Cosa avrà mai combinato? Ha pensato bene di gettaregovernativi che riportavano la scritta “informazioni classificate – per uso ufficiale”. Non è uno scherzo, ma quanto rivelato dal quotidiano Der Spiegel, secondo cui questi importantisarebbero poi stati trovati dai vicini di casa diin un bidone.gettati. “E’ stata la moglie di” Tra le carte in questione anche alcune riguardanti l’ultimo G7, del mese scorso, con tanto di profili dei leader ...

