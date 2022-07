Alberto Matano, il clamoroso retroscena prima del matrimonio: “Sono entrato in crisi” | Fan sconvolti (Di lunedì 25 luglio 2022) Alberto Matano e la clamorosa confessione prima del matrimonio che ha lasciato tutti senza parole: ecco di cosa si tratta Uno dei conduttori tra i più bravi e preparati di cui gode la tv italiana è proprio lui, Alberto Matano. Un uomo estremamente professionale, talentuoso e che ha sempre dato spazio ai temi di attualità, cronaca e politica nelle sue trasmissioni come La vita in diretta, format tv che conduce dal 2019. Da poco è convolato a nozze con il suo compagno Riccardo anche se ha fatto una rivelazione che ha lasciato il pubblico senza fiato. curiosità (foto web)Sin da giovanissimo matura la sua passione grande per il mondo dell’editoria, tanto da iscriversi alla scuola di giornalismo di Perugia nel 1996, divenendo giornalista professionista nel 1999. Una volta ... Leggi su kronic (Di lunedì 25 luglio 2022)e la clamorosa confessionedelche ha lasciato tutti senza parole: ecco di cosa si tratta Uno dei conduttori tra i più bravi e preparati di cui gode la tv italiana è proprio lui,. Un uomo estremamente professionale, talentuoso e che ha sempre dato spazio ai temi di attualità, cronaca e politica nelle sue trasmissioni come La vita in diretta, format tv che conduce dal 2019. Da poco è convolato a nozze con il suo compagno Riccardo anche se ha fatto una rivelazione che ha lasciato il pubblico senza fiato. curiosità (foto web)Sin da giovanissimo matura la sua passione grande per il mondo dell’editoria, tanto da iscriversi alla scuola di giornalismo di Perugia nel 1996, divenendo giornalista professionista nel 1999. Una volta ...

Tissy01 : CON ALBERTO MATANO CI AVETE ROTTO I COGLIONI. AD ESSERE CULATONI SI DIVENTA COSÌ IMPORTANTI, IO DEVO AVER SBAGLIAT… - BITCHYXit : Alberto Matano in costume col marito - infoitcultura : Alberto Matano in luna di miele col marito: 'Si sono concessi..' | Beccati in intimità -