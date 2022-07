Al Teatro Greco di Siracusa le stelle della lirica (Di lunedì 25 luglio 2022) Palermo, 25 lug. (Adnkronos) - Domenica 31 luglio, alle 21, al Teatro Greco di Siracusa si potrà assistere a un concerto che con due ore di arie, romanze, duetti, del repertorio lirico di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini e che vedrà avvicendarsi sul palcoscenico un parterre di vere stelle della lirica per celebrare Renata Tebaldi in occasione del centenario della nascita. La kermesse musicale, unico evento concertistico del Teatro Greco di Siracusa, sarà un omaggio al soprano Renata Tebaldi, alla sua sublime voce, allo stupore del canto, alla suggestione del Melodramma attraverso i "principi" dell'opera, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, che hanno sempre decantato l'amore e la bellezza. Suites da “La Bohème”, “Madama ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Palermo, 25 lug. (Adnkronos) - Domenica 31 luglio, alle 21, aldisi potrà assistere a un concerto che con due ore di arie, romanze, duetti, del repertorio lirico di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini e che vedrà avvicendarsi sul palcoscenico un parterre di vereper celebrare Renata Tebaldi in occasione del centenarionascita. La kermesse musicale, unico evento concertistico deldi, sarà un omaggio al soprano Renata Tebaldi, alla sua sublime voce, allo stupore del canto, alla suggestione del Melodramma attraverso i "principi" dell'opera, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, che hanno sempre decantato l'amore e la bellezza. Suites da “La Bohème”, “Madama ...

borghi_claudio : @John64241324 @XXL Grazie! Però non l'ho visto a Parma bensì a Taormina al teatro greco ?? - LocalPage3 : Al Teatro Greco di Siracusa le stelle della lirica - italiaserait : Al Teatro Greco di Siracusa le stelle della lirica - italiasindaco : #TuttiAlTeatro, debutto di successo per la prima serata dedicata a BATTIATO e DALLA della rassegna #TeatriDiPietra… - corosiciliano : Teatro Greco Di Siracusa: Concerto Per Celebrare Renata Tebaldi - La Voce Dell'Isola -