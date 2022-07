borghi_claudio : @John64241324 @XXL Grazie! Però non l'ho visto a Parma bensì a Taormina al teatro greco ?? - TV7Benevento : Al Teatro Greco di Siracusa le stelle della lirica - - fisco24_info : Al Teatro Greco di Siracusa le stelle della lirica: (Adnkronos) - Domenica 31 luglio, alle 21, al Teatro greco di S… - LocalPage3 : Al Teatro Greco di Siracusa le stelle della lirica - italiaserait : Al Teatro Greco di Siracusa le stelle della lirica -

Siracusa News

L'opera lirica è nata popolare e deve ritornare popolare. Per l'evento del 31 luglio aldi Siracusa con il Puccini & Verdi Opera Gala si è attivata una special promotion (posti limitati) per i residenti di Siracusa e della provincia aretusea. Una notte d'opera tra le stelle ......nel gremito Cortile delle Muse che ha visto anche la presenza del sindaco di Cariati Filomena.mese dalla sua dipartita il grande Ettore Pensabene mente identitaria della Calabria per il... Domenica al Teatro Greco di Siracusa si celebra il centenario dalla nascita di Renata Tebaldi Palermo, 25 lug. (Adnkronos) – Domenica 31 luglio, alle 21, al Teatro greco di Siracusa si potrà assistere a un concerto che con due ore di arie, romanze, duetti, del repertorio lirico di Giuseppe Ver ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...