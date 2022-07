Aggiornamenti sui biglietti di Vicenza-Milan, amichevole del 6 agosto (Di lunedì 25 luglio 2022) Si parla già dei biglietti di Vicenza-Milan, considerando il fatto che c’è molta attesa per l’ultimo test amichevole della compagine rossonera in questo precampionato. Mancano poco meno di due settimane e tanti tifosi del posto, evidentemente, sono in attesa di riscontri ufficiali per assicurarsi un ticket valido. La partita è in programma sabato 6 agosto al Menti, con calcio d’inizio previsto alle 19. Gli ultimi riscontri ufficiali vedono il sito ufficiale del Milan rimandare ai prossimi giorni tutte le informazioni ufficiali del caso. Insomma, occorre portare ancora pazienza. Il punto della situazione sui biglietti di Vicenza-Milan: cosa sappiamo in vista dell’amichevole Un altro capitolo, dunque, dopo i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Si parla già deidi, considerando il fatto che c’è molta attesa per l’ultimo testdella compagine rossonera in questo precampionato. Mancano poco meno di due settimane e tanti tifosi del posto, evidentemente, sono in attesa di riscontri ufficiali per assicurarsi un ticket valido. La partita è in programma sabato 6al Menti, con calcio d’inizio previsto alle 19. Gli ultimi riscontri ufficiali vedono il sito ufficiale delrimandare ai prossimi giorni tutte le informazioni ufficiali del caso. Insomma, occorre portare ancora pazienza. Il punto della situazione suidi: cosa sappiamo in vista dell’Un altro capitolo, dunque, dopo i ...

