Affonda pedalò | due golden retriver aiutano i bagnini nel salvataggio di cinque ragazzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 luglio 2022) È lunga la tradizione dei cani impiegati in ogni tipo di, nelle situazioni più disparate e a volte pericolose. In questo caso due cani – come racconta Marcovalerio Cervellini della Polizia postale su Facebook – hanno portato a termine un intervento molto impegnativo insieme aiper unto davanti alla spiaggia delle Saline di Palinuro (Salerno).tra i 25 e i 30 anni sono stati salvati da due canidella Scuola Italiana Cani, che sono intervenuti insieme aidel vicino stabilimento balneare. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, a 250 metri a largo della spiaggia delle Saline a Palinuro, in provincia di Salerno. Ilera ...