Affonda pedalò | cani bagnino salvano cinque ragazzi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –undavanti alla spiaggia delle Saline di Palinuro (Salerno) etra i 25 e i 30 anni vengono salvati da duebagnini della Scuola ItalianaSalvataggio, che sono intervenuti insieme ai bagnini del vicino stabilimento balneare. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, a 250 metri a largo della spiaggia delle Saline a Palinuro, in provincia di Salerno. Ilerato per tre quarti e iche erano a bordo sono caduti in acqua e si sono dovuti aggrappare alla superficie rimasta a galla. Due ragazze, una delle quali non sapeva nuotare, sono andate nel panico. Immediato, rende noto la Scuola italiani ...