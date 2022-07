Adesso sappiamo bene come sarà il Motorola Moto G32 (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono giunti in esclusiva sul web i render ufficiali riguardanti le opzioni di colore del Motorola Moto G32, nuovo modello di fascia media del produttore americano. Si tratta di un cambiamento rispetto al precedente Moto G31, disponibile nelle colorazioni Mineral Grey e Baby Blue. Dalle immagini pubblicate dal noto leaker OnLeaks, è possibile vedere anche i vari rendering circa il design del prossimo smartphone. Ci troviamo dinanzi ad un cambiamento rispetto al precedente Moto G31: infatti, il nuovo device dovrebbe essere disponibile in 4 varianti di colore: rossa, nera, argento e grigia. Queste inedite immagini mostrano solamente il colore rosso e quello nero. Quanto alle presunte caratteristiche tecniche, il Motorola Moto G32 presenterà un grande ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono giunti in esclusiva sul web i render ufficiali riguardanti le opzioni di colore delG32, nuovo modello di fascia media del produttore americano. Si tratta di un cambiamento rispetto al precedenteG31, disponibile nelle colorazioni Mineral Grey e Baby Blue. Dalle immagini pubblicate dal noto leaker OnLeaks, è possibile vedere anche i vari rendering circa il design del prossimo smartphone. Ci troviamo dinanzi ad un cambiamento rispetto al precedenteG31: infatti, il nuovo device dovrebbe essere disponibile in 4 varianti di colore: rossa, nera, argento e grigia. Queste inedite immagini mostrano solamente il colore rosso e quello nero. Quanto alle presunte caratteristiche tecniche, ilG32 presenterà un grande ...

Mary27479811 : RT @vivodinotte9: La protezione che abbiamo verso Giuly perché sappiamo benissimo il suo umore adesso e vorremmo vederla per stare tranquil… - GiuseppaDiMart1 : RT @vivodinotte9: La protezione che abbiamo verso Giuly perché sappiamo benissimo il suo umore adesso e vorremmo vederla per stare tranquil… - Angelic22033356 : RT @vivodinotte9: La protezione che abbiamo verso Giuly perché sappiamo benissimo il suo umore adesso e vorremmo vederla per stare tranquil… - Dolores77501816 : RT @vivodinotte9: La protezione che abbiamo verso Giuly perché sappiamo benissimo il suo umore adesso e vorremmo vederla per stare tranquil… - carolinaboomer : RT @vivodinotte9: La protezione che abbiamo verso Giuly perché sappiamo benissimo il suo umore adesso e vorremmo vederla per stare tranquil… -