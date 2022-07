Adele sceglie Saint Laurent, Victoria Beckham non rinuncia a Bottega Veneta. Le It Bag di stagione sono l'accessorio glamour anche sulla sabbia (Di lunedì 25 luglio 2022) La moda non va in vacanza. Le celebrities sì e con loro una grande quantità di borse firmate a popolare l’Estate 2022. Tra il Sud della Francia, il mare cristallino della Sardegna e i borghi accoglienti della Puglia, le star hanno già iniziato a sfoggiare look vacanzieri che non passano inosservati, accessoriati con le It Bag più amate di stagione. Mentre Victoria Beckham sceglie di restare sul classico con un’icona di Bottega Veneta, la neo nuora Nicola Peltz punta sul cestino in vimini di Celine. Per fare dello stile un compagno di viaggio irrinunciabile. Star look in vacanza guarda le ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 luglio 2022) La moda non va in vacanza. Le celebrities sì e con loro una grande quantità di borse firmate a popolare l’Estate 2022. Tra il Sud della Francia, il mare cristallino della Sardegna e i borghi accoglienti della Puglia, le star hanno già iniziato a sfoggiare look vacanzieri che non passano inosservati, accessoriati con le It Bag più amate di. Mentredi restare sul classico con un’icona di, la neo nuora Nicola Peltz punta sul cestino in vimini di Celine. Per fare dello stile un compagno di viaggio irbile. Star look in vacanza guarda le ...

