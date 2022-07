globalistIT : - BielorussaRM : #Russia Politico Leonid Gozman è stato arrestato a Mosca. Suo avvocato riferisce che l'aaresto è avvenuto all'ingr… -

Globalist.it

Leonid Gozman, politico oppositore di Putin che è stato responsabile del partito 'Giusta causa'. Gozman a maggio aveva lasciato la Russia, era rientrato a metà giugno per una 'scelta ......ammette di essere a corto di armi e munizioni 1 luglio - Gli ucraini danno la caccia alle spie russe:un ex agente del Kgb che ha favorito il colpo di Yavoriv 30 giugno - I russi si ... A Mosca arrestato Leonid Gozman, politico oppositore di Putin È accusato della mancata notifica della cittadinanza israeliana, reato che in Russia può costare pesantissime multe, il carcere e i lavori forzati. Gozman era tra i ricercati federali, già inserito ne ...MOSCA (Reuters) - Il gigante russo dell'energia Gazprom ha annunciato che interromperà il funzionamento di un'altra turbina del gasdotto Nord Stream 1 per manutenzione, con conseguente riduzione dei f ...