45enne accusato di aver evaso 23 milioni con l’azienda | ma è nullatenente La difesa | ‘Hanno rubato la mia identità per truffare lo Stato’

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’Agenzia delle Dogane lo ha convocato lo scorso 29 marzo e contestandogli, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano, una lunghissima serie di reati fiscali, intimandogli di presentare registri contabili, dichiarazioni dell’Iva e documenti societari. Lui – A.U., 45 anni, residente a Inveruno, nel Milanese – cadde dalle nuvole. Eppure le carte parlano da sole. Tanto che i doganieri lo identificano quale amministratore unico della Informatic Store Srl, coinvolta in un giro di operazioni fittizie. C’è la sua firma sull’atto notarile di costituzione della società, sui bilanci depositati alla Camera di commercio e su centinaia di altri fogli. La Informatic Store Srl, secondo l’ipotesiria, ha emesso migliaia di fatture per operazioni sospette in combutta con altre due società con sede all’estero. Il risultato è una maxi evasione fiscale che ha portato, ...

Radio Voce Camuna

Chi è Benedetto Milazzo, il No vax e filo - Putin a processo per insulti a Bassetti Milazzo, ultrà dello Spezia, èdi minacce aggravate e molestie. Secondo quanto emerso dalle indagini, da ...Meglio: lei che rimette la querela dinanzi al giudice Nuzzo mentre è avvinghiata all'uomo che avevadi averla maltrattata. Anzi no: perchè stamattina, rispondendo alle domande, unaha ... Stalking e diffamazione, 45enne camuno condannato in primo grado a 15 mesi È finito a processo Benedetto Milazzo, uno dei molestatori seriali che lo scorso autunno hanno subissato di minacce e insulti Matteo Bassetti, primario del reparto di ...Un 45enne di Cesenatico accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna incinta è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) e a 7.000 euro a titolo di risarcimento danni.