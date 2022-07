365 giorni con Maria | 25 luglio | Il miracolo dell’urna

(Di lunedì 25 luglio 2022) La statua della Madonna con le braccia incrociate sul petto, che si venera in quella parrocchia, è riposta nella sua urna di legno, come al solito. Quella mattina, il sacerdote sta iniziando la celebrazione della Santa Messa, la prima della giornata. La chiesa è gremita di fedeli. Si celebra la festa di San Giacomo. L’urna L'articolo 365con: 25Ilproviene da La Luce di

CristinaPoltro4 : La sua origine è legata al Calendario delle 13 Lune di 28 giorni, che producono 364 giorni lungo i quali la Luna co… - mulocilan : RT @farted94: Coloro i quali avevano gli occhi aperti 365 giorni fa, i #maestroni, gli #sbavoni ebbene, il 22 maggio… #CazzaccioNelCulo - rossimone77 : @nmirotti @IlMici8 Magare è sconvolgente per altri. Lei può appagarsi lavorando senza sosta e riposo 365 giorni l’a… - Lu_zialadybug : @laGreta_ L'Italia ha un problema con il fascismo 365 giorni l'anno da sempre! Coincide con il problema legato alla… - GiovanniDrogo19 : @truuudetective @f_chinellato A Londra 1985. Tutto aperto. Sempre. Tutto l’anno. Tutti 365/6 giorni -

Nospoiler

... consulenza telefonica h24 perall'anno, visite mediche a domicilio entro poche ore dall'attivazione del servizio e consegna a casa di prodotti e medicinali da farmacia. YOLO ha scelto ...L'82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24,l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di ... 365 giorni 3 uscirà prima del previsto: ecco quando Donne e motori sul lungomare. In riviera domenica torna l'appuntamento più atteso dell'estate. Una ventata di rock n roll che si apsetta da 365 giorni ...Inter, la dieta di Romelu Lukaku: come ritornerà in forma in pochi giorni. Le ultimissime sulla situazione del bomber, rientrato a Milano ...