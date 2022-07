Ziyech Milan, il marocchino la prima alternativa per l’attacco (Di domenica 24 luglio 2022) Mercato Milan, Ziyech sempre nella lista dei possibili acquisti. Il marocchino è la prima alternativa per l’attacco Se non dovesse arrivare la fumata bianca per Charles De Ketelaere, il Milan potrebbe virare con decisione su Ziyech. Il Chelsea ha intenzione di lasciar andare il marocchino titolo definitivo, ma il economicamente i rossoneri non possono al momento prendere entrambi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Mercatosempre nella lista dei possibili acquisti. Ilè laperSe non dovesse arrivare la fumata bianca per Charles De Ketelaere, ilpotrebbe virare con decisione su. Il Chelsea ha intenzione di lasciar andare iltitolo definitivo, ma il economicamente i rossoneri non possono al momento prendere entrambi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

milan_corner : RT @m_fabiosixthree: @milan_corner Anthony Calf sta facendo da 20 giorni i video dove ripete ciclicamente e continuamente le stesse cose: -… - m_fabiosixthree : @milan_corner Anthony Calf sta facendo da 20 giorni i video dove ripete ciclicamente e continuamente le stesse cose… - MARCO196913 : RT @theMilanZone_: ?? Il #Chelsea vuole cedere #Ziyech a titolo definitivo, per questo motivo è diventata un'alternativa a #DeKeteleare. Eco… - LucaDColella : RT @MarcoMacagnino5: CDK vuole il Milan, il problema è il Club Brugge. Offerta da 30+2/3 di bonus, loro ne chiedono 35. Accordo verbale non… - MARCO196913 : RT @theMilanZone_: ?? Rumours che non trovano conferme: il #Milan non ha aumentato l’offerta al #Bruges per CDK (30 più 1 facilmente ragg. +… -