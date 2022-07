Zingaretti lascia la Regione per cambiare poltrona, altra grana nel Pd (Di domenica 24 luglio 2022) Non bastassero tutti i guai del dopo-Draghi nel Pd scoppia il caso-Zingaretti. L'attuale presidente della Regione Lazio ha deciso: vuole candidarsi alle Politiche, probabilmente alla Camera (Collegio 1). E fin qui tutto bene, come da copione, il suo addio alla Pisana era scontato. «Il problema è che Nicola non regge la pressione e vorrebbe dimettersi già a fine agosto mentre potrebbe farlo, calendario alla mano, 30 giorni dopo essere stato eletto, cioè entro il 12 novembre», spiegano al Nazareno, «stiamo cercando di farlo ragionare». Enrico Letta aveva dato il suo ok. E con lui anche quel che resta del campo largo del centrosinistra. Il problema è la tempistica. Il timore, in caso di vittoria del centrodestra il 25 settembre è che la campagna elettorale per le regionali laziali si svolga in piena luna di miele. «Se Nicola lascia ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Non bastassero tutti i guai del dopo-Draghi nel Pd scoppia il caso-. L'attuale presidente dellaLazio ha deciso: vuole candidarsi alle Politiche, probabilmente alla Camera (Collegio 1). E fin qui tutto bene, come da copione, il suo addio alla Pisana era scontato. «Il problema è che Nicola non regge la pressione e vorrebbe dimettersi già a fine agosto mentre potrebbe farlo, calendario alla mano, 30 giorni dopo essere stato eletto, cioè entro il 12 novembre», spiegano al Nazareno, «stiamo cercando di farlo ragionare». Enrico Letta aveva dato il suo ok. E con lui anche quel che resta del campo largo del centrosinistra. Il problema è la tempistica. Il timore, in caso di vittoria del centrodestra il 25 settembre è che la campagna elettorale per le regionali laziali si svolga in piena luna di miele. «Se Nicola...

