Zelensky ringrazia il presidente Tokayev per sostegno a integrità territoriale (Di domenica 24 luglio 2022) Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo kazako, Kassym-Jomart Tokayev: "L'ho ringraziato per il sostegno fondamentale a favore dell'integrità territoriale dell'Ucraina" Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 luglio 2022) Volodymyrha avuto una conversazione telefonica con l'omologo kazako, Kassym-Jomart Tokayev: "L'hoto per il sostegno fondamentale a favore dell'dell'Ucraina"

BizzarriRita : @CottarelliCPI E si ringrazia Draghi di aver omaggiato Zelensky di 30 Canader sottraendoli alla forestale. - infoitestero : Zelensky ringrazia Biden per l'ultimo pacchetto di aiuti - Brittwer69 : RT @grandemax60: Quello stronzo di #Zelensky ringrazia l'altro stronzo di #Biden per tutti i soldi in (maledette) armi che gli regalerà anc… - grandemax60 : Quello stronzo di #Zelensky ringrazia l'altro stronzo di #Biden per tutti i soldi in (maledette) armi che gli regal… - telodogratis : Zelensky ringrazia Biden per l’ultimo pacchetto di aiuti -