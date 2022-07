Zelensky: "Mosca non intende applicare l'accordo sul grano" - Gli Usa condannano l'attacco al porto di Odessa (Di domenica 24 luglio 2022) La Russia smentisce il lancio di missili. Ma secondo l'esercito di Kiev alcuni razzi puntavano a colpire i depositi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 luglio 2022) La Russia smentisce il lancio di missili. Ma secondo l'esercito di Kiev alcuni razzi puntavano a colpire i depositi di ...

MediasetTgcom24 : Zelensky: Mosca non intende applicare l'accordo sul grano #RussianUkrainianWar #UkraineRussianWar #ucraina #nato… - RenatoMaiaron : Ucraina, bombe russe sui granai. Zelensky: 'Mosca non vuole rispettare l'Intesa' - Mondo - ANSA - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: Banca centrale Russa: nel 2022 il pil calerà del 4-6%. Cifra sottostimata a fini propagandistici. #Zelensky #Odessa #Bucha #M… - VendutoCorrotto : RT @FcaPitti: #Zelenksy Basta!!!!!! Non ti crede più nessuno ???? - FcaPitti : #Zelenksy Basta!!!!!! Non ti crede più nessuno ???? -